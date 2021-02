GF Vip 5, Dayane stronca il rapporto tra Tommaso e Stefania: «Una relazione malata» – Video (Di domenica 14 febbraio 2021) Dayane Mello - US Endemol Shine Ormai è guerra aperta tra Dayane da un lato e Tommaso e Stefania dall’altro. Dopo lo scontro avuto venerdì, scaturito dalla precedente nomination di Zorzi verso Maria Teresa, e un post-puntata decisamente turbolento, nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di considerazioni da ambedue le parti. Nel mirino della Mello questa volta c’è la Orlando, secondo lei morbosamente attaccata a Zorzi: “Tutte le persone che si sono messe vicino a Tommaso… Francesco, Matilde, tutte le persone che hanno cercato di creare un legame con lui, da quando c’è Stefania hanno distrutto tutti i rapporti, tra cui Maria Teresa… lei non è stata mai espansiva nella sua amicizia. Quando c’era Francesco non c’era Stefania, quando c’era Stefania ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 14 febbraio 2021)Mello - US Endemol Shine Ormai è guerra aperta trada un lato edall’altro. Dopo lo scontro avuto venerdì, scaturito dalla precedente nomination di Zorzi verso Maria Teresa, e un post-puntata decisamente turbolento, nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di considerazioni da ambedue le parti. Nel mirino della Mello questa volta c’è la Orlando, secondo lei morbosamente attaccata a Zorzi: “Tutte le persone che si sono messe vicino a… Francesco, Matilde, tutte le persone che hanno cercato di creare un legame con lui, da quando c’èhanno distrutto tutti i rapporti, tra cui Maria Teresa… lei non è stata mai espansiva nella sua amicizia. Quando c’era Francesco non c’era, quando c’era...

