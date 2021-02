FANTACALCIO Inter-Lazio: gol di Milinkovic-Savic o di Escalante? (VIDEO) (Di domenica 14 febbraio 2021) La Lazio riapre i conti a San Siro. Il gol del 2-1 arriva direttamente da calcio di punizione con una deviazione beffarda che sorprende Handanovic. Sul pallone si presenta Milinkovic-Savic che prova a battere il portiere nerazzurro con una conclusione diretta in porta. Ma nella traiettoria il pallone colpisce Escalante al limite dell’area: una deviazione fatale che fa terminare la palla in fondo al sacco. E per il FANTACALCIO, come confermato dalla Lega, il gol è tutto di Escalante. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Lariapre i conti a San Siro. Il gol del 2-1 arriva direttamente da calcio di punizione con una deviazione beffarda che sorprende Handanovic. Sul pallone si presentache prova a battere il portiere nerazzurro con una conclusione diretta in porta. Ma nella traiettoria il pallone colpisceal limite dell’area: una deviazione fatale che fa terminare la palla in fondo al sacco. E per il, come confermato dalla Lega, il gol è tutto di. SportFace.

