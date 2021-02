Chi è Michael Baccini, il figlio ritrovato di Francesco Baccini (Di domenica 14 febbraio 2021) Michael Baccini è il figlio 23enne del cantautore Francesco Baccini. Stasera l’artista genovese sarà tra gli ospiti di Live Non E’ La D’Urso a partire dalle 21:30. Il giovane figlio di Baccini è uno studente di economia all’università di Milano e vive lontano dai riflettori fino a quando la scorsa domenica ha presenziato nel programma di Barbara D’Urso, per raccontare la versione del padre sul presunto flirt con Maria Teresa Ruta. Il cantante di “Sotto Questo Sole” ha scoperto l’esistenza di Michael, quando all’epoca aveva 3 anni e mezzo. In precedenza Baccini aveva avuto una relazione con la madre del figlio, al quale ha dedicato la canzone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021)è il23enne del cantautore. Stasera l’artista genovese sarà tra gli ospiti di Live Non E’ La D’Urso a partire dalle 21:30. Il giovanediè uno studente di economia all’università di Milano e vive lontano dai riflettori fino a quando la scorsa domenica ha presenziato nel programma di Barbara D’Urso, per raccontare la versione del padre sul presunto flirt con Maria Teresa Ruta. Il cantante di “Sotto Questo Sole” ha scoperto l’esistenza di, quando all’epoca aveva 3 anni e mezzo. In precedenzaaveva avuto una relazione con la madre del, al quale ha dedicato la canzone ...

