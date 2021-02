BTP short term | quando la prima emissione? Cosa sono i nuovi titoli di stato italiani

Leggi su risparmioggi

(Di domenica 14 febbraio 2021) Nel programma trimestrale di emissioni didi, presentato a fine 2020, il MEF aveva fatto riferimento alla possibilità di tenere nel primo trimestre 2021 laasta deiBTPspecificando che la scadenza del nuovo titolo destinato a sostituire i vecchi CTZ, sarebbe stata compresa tra 18 e 30 mesi. Considerando le informazioni in merito alla prossima asta BTP (qui la guida aggiornata), a metà febbraio 2021 non ciancora indicazioni sulladel BTP. Per la fine del primo trimestre 2021 manca ancora un mese e mezzo e quindi è altamente probabile che proprio in questo periodo di tempo si possa tenere la ...