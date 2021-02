Vaccini Covid per gli ultra 80enni: basta avvisare il medico di base (Di sabato 13 febbraio 2021) “Le persone di età avanzata sono una priorità della campagna di vaccinazione anti Covid-19, considerata l’elevata probabilità di sviluppare complicanze e il conseguente ricorso a ricoveri ospedalieri”. Lo ribadisce una Nota dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia. “Le persone con 80 anni e più che non possono uscire di casa, perché allettate o in condizioni di grave infermità/invalidità – chiarisce la Nota – potranno esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui rivolgersi. L’adesione potrà anche essere manifestata al medico curante da parte di un familiare o di un assistente della persona gravemente disabile che intenda vaccinarsi, purché munito di Tessera sanitaria del soggetto da vaccinare e un numero ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 febbraio 2021) “Le persone di età avanzata sono una priorità della campagna di vaccinazione anti-19, considerata l’elevata probabilità di sviluppare complicanze e il conseguente ricorso a ricoveri ospedalieri”. Lo ribadisce una Nota dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia. “Le persone con 80 anni e più che non possono uscire di casa, perché allettate o in condizioni di grave infermità/invalidità – chiarisce la Nota – potranno esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale rivolgendosi al propriodi medicina generale, che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui rivolgersi. L’adesione potrà anche essere manifestata alcurante da parte di un familiare o di un assistente della persona gravemente disabile che intenda vaccinarsi, purché munito di Tessera sanitaria del soggetto da vaccinare e un numero ...

