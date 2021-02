Torino Genoa 0-0 LIVE: Belotti vicinissimo al gol (Di sabato 13 febbraio 2021) Allo stadio Grande Torino, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra xxxx e xxxx: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Genoa si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Genoa 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 5? Squadre agguerrite – Entrambe le squadre stanno lottando su ogni pallone: pochissimi varchi disponibili e portieri inoperosi fino a questo momento 6? Colpo di testa di Destro – Cross dalla destra di Zappacosta e colpo di testa di Destro che da ottima posizione spedisce alto sopra la traversa 13? Chance per Belotti – Duello Belotti-Rovella in area di rigore, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Allo stadio Grande, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra xxxx e xxxx: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 5? Squadre agguerrite – Entrambe le squadre stanno lottando su ogni pallone: pochissimi varchi disponibili e portieri inoperosi fino a questo momento 6? Colpo di testa di Destro – Cross dalla destra di Zappacosta e colpo di testa di Destro che da ottima posizione spedisce alto sopra la traversa 13? Chance per– Duello-Rovella in area di rigore, ...

