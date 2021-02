Torino-Genoa 0-0, all’Olimpico Grande Torino vince la paura (Di sabato 13 febbraio 2021) Il primo dei tre anticipi di sabato 13 febbraio, valido per la 22a giornata di Serie A, era uno scontro diretto per la salvezza. I padroni di casa del Torino sono in piena zona calda, con un margine risicato sulla zona retrocessione, mentre il Genoa ha accumulato un discreto vantaggio sul 18° posto. Questo pomeriggio il risultato è stato Torino-Genoa 0-0, con le due squadre che hanno pensato più a difendere che ad attaccare. CHE COS’E’ SUCCESSO NEI 90 MINUTI DI GARA? La gara di Torino è stata molto equilibrata, con le due squadre che si sono divise occasioni da gol e possesso palla. Buona occasione per Belotti verso la mezz’ora del primo tempo, ma non è un’azione costruita dal Toro, ma bensì un errore degli ospiti. Il capitano granata è bravo in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Il primo dei tre anticipi di sabato 13 febbraio, valido per la 22a giornata di Serie A, era uno scontro diretto per la salvezza. I padroni di casa delsono in piena zona calda, con un margine risicato sulla zona retrocessione, mentre ilha accumulato un discreto vantaggio sul 18° posto. Questo pomeriggio il risultato è stato0-0, con le due squadre che hanno pensato più a difendere che ad attaccare. CHE COS’E’ SUCCESSO NEI 90 MINUTI DI GARA? La gara diè stata molto equilibrata, con le due squadre che si sono divise occasioni da gol e possesso palla. Buona occasione per Belotti verso la mezz’ora del primo tempo, ma non è un’azione costruita dal Toro, ma bensì un errore degli ospiti. Il capitano granata è bravo in ...

