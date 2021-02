Sprint race in F1: team vicini all’accordo (Di sabato 13 febbraio 2021) Nelle riunione della F1 Commission di giovedì scorso, i team hanno mostrato un’ampia convergenza sull’introduzione della Sprint race, ovvero una gara di velocità da disputare il sabato per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio. Di Sprint race in F1 si parla già da qualche anno: il 2021 potrebbe essere quello giusto per sperimentare il nuovo format. La decisione definitiva è rinviata di qualche settimana, quando i team torneranno a riunirsi giusto in tempo per l’inizio del mondiale. Sprint race in F1, i team ci credono “Ampio consenso”. Così recitava la nota diffusa giovedì 11 febbraio al termine della riunione della F1 Commission. I team hanno accolto, sembrerebbe all’unanimità, la proposta di Liberty ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Nelle riunione della F1 Commission di giovedì scorso, ihanno mostrato un’ampia convergenza sull’introduzione della, ovvero una gara di velocità da disputare il sabato per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio. Diin F1 si parla già da qualche anno: il 2021 potrebbe essere quello giusto per sperimentare il nuovo format. La decisione definitiva è rinviata di qualche settimana, quando itorneranno a riunirsi giusto in tempo per l’inizio del mondiale.in F1, ici credono “Ampio consenso”. Così recitava la nota diffusa giovedì 11 febbraio al termine della riunione della F1 Commission. Ihanno accolto, sembrerebbe all’unanimità, la proposta di Liberty ...

