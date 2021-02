Spezia | Italiano | “Partita perfetta | speriamo di continuare con questo spirito”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Incredibile impresa dello: i liguri sorprendono il Milan capolista e lo superano per 2-0 grazie alle reti di Maggiore e Bastoni. I liguri allungano andando ad avere 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.caption id="attachment 1074367" align="alignnone" width="1800" Vincenzo(Getty Images)/captionLE PAROLE DIIl tecnico Vincenzocommenta il risultato della sua formazione ai microfoni di Dazn: "Decisamente la miglior prestazione, anche per aver vinto la gara contro la prima in classifica. Questa è una grande soddisfazione. Tutti hanno voglia di essere decisivi e possono trascinare. Questa è una vittoria che ci dà grande morale perché fare una prestazione simile contro il Milan è importante. Dobbiamocon. ...

Commenta per primo- Milan 2 - 0 Provedel s.v.: serata dove fa lo spettatore. E abbiamo detto tutto. Vignali 7,5:... Agudelo 7,5: il falso nove invenzione disi conferma l'autentico uomo ...- Milan 2 - 0 MILAN Donnarumma 6 : il Milan affonda sotto i colpi di unostraripante. E nulla può anche il suo portiere contro le conclusioni di Maggiore e Bastoni. ...lo batte ...Segnano nella ripresa Maggiore e Bastoni, ma nell’arco dei 90’ Provedel è stato quasi spettatore mentre Donnarumma ha avuto il suo bel daffare. I liguri battono, quindi, meritatamente, la capolista - ...Si chiude un sabato a dir poco sorprendente in Serie A. Dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli, cade anche il Milan in casa dello Spezia. I rossoneri non sono mai entrati in partita, con i ...