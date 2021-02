Serie A, il programma di sabato 13 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) Serie A, il programma e i risultati di sabato 13 febbraio. Napoli-Juventus il big match, Milan contro lo Spezia. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 13 febbraio. Alle 18 il big match tra Napoli e Juventus. Milan sul campo dello Spezia. Di seguito il programma di Serie A di sabato 13 febbraio, sfide valide per la ventiduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Torino-Genoa (ore 15)Napoli-Juventus (ore 18)Spezia-Milan (ore 20.45) Serie A Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021)A, ile i risultati di13. Napoli-Juventus il big match, Milan contro lo Spezia. ROMA –A, ile i risultati di13. Alle 18 il big match tra Napoli e Juventus. Milan sul campo dello Spezia. Di seguito ildiA di13, sfide valide per la ventiduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Torino-Genoa (ore 15)Napoli-Juventus (ore 18)Spezia-Milan (ore 20.45)

notizie_milan : Serie A, il programma di sabato 13 febbraio - MfsportF : Pallanuoto serie A2 maschile 2020/2021: la 3a giornata in programma oggi. - SalentoSport : #SERIED/H – #Taranto-#Lavello per la vetta, il #Casarano pronto ad approfittarne. Due i rinvii: il programma della… - iguerrieribet : ??Buongiorno guerrieri! ?Come da programma: ??Ecco cosa troverai in questo articolo: #NapoliJuve #SerieA #Inter… - 100x100Napoli : Il programma della 22° giornata di #SerieA e dove vedere le partite in TV -