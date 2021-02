Per la Polverini e i voltagabbana il modello Ciampolillo non paga. Sono destinati all’oblio (Di sabato 13 febbraio 2021) Alla fine Renata Polverini resta a terra. L’ex deputata di Forza Italia – accusata dal partito azzurro di alto tradimento – ha giocato male le sue carte. È andata a vedere il bluff disperato al tavolo farlocco del Conte ter e, come i suoi compagni di gioco, ha perso la scommessa dei responsabili costretti ad ammainare la bandiera dell’infedeltà. E rimasti a bocca asciutta nel nuovo governo Draghi. Ora, l’ex segretaria del sindacato di destra Ugl (dal 2006 al 2010), che senza pensarci su due volte nelle ore frenetiche della crisi del secondo governo Conte, è passata armi e bagagli alla maggioranza giallorossa del momento, “folgorata sulla via del premier”. Scottata, anzi emblematicamente “bruciata”, dall’ambizione di rimanere incollata alla poltrona, non può che restare a guardare a mani vuote. Niente assi nella manica. Nessun soccorso rosso. Renata ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Alla fine Renataresta a terra. L’ex deputata di Forza Italia – accusata dal partito azzurro di alto tradimento – ha giocato male le sue carte. È andata a vedere il bluff disperato al tavolo farlocco del Conte ter e, come i suoi compagni di gioco, ha perso la scommessa dei responsabili costretti ad ammainare la bandiera dell’infedeltà. E rimasti a bocca asciutta nel nuovo governo Draghi. Ora, l’ex segretaria del sindacato di destra Ugl (dal 2006 al 2010), che senza pensarci su due volte nelle ore frenetiche della crisi del secondo governo Conte, è passata armi e bagagli alla maggioranza giallorossa del momento, “folgorata sulla via del premier”. Scottata, anzi emblematicamente “bruciata”, dall’ambizione di rimanere incollata alla poltrona, non può che restare a guardare a mani vuote. Niente assi nella manica. Nessun soccorso rosso. Renata ...

