Ozzy Osbourne | il video animato di “It’s a raid”

(Di sabato 13 febbraio 2021) È online ildi, singolo estratto dall’album Ordinary Man di. Il pezzo, che vede la collaborazione di Post Malone, nasce da un’ispirazione che la leggendaria rockstar ebbe al tempo in cui militava con i Black Sabbath. Da dove nasce l’ispirazione diper il brano?ha dichiarato che l’ispirazione per il branorisale ai tempi dei Sabbath e prende spunto da un fatto realmente accaduto. La rockstar si trovava a Bel Air, in California, e stava registrando “VOL.4” con la sua storica band. Un giorno scatta l’allarme di casa e la polizia circonda l’abitazione. In casa c’erano pile di marijuana e cocaina. Vedendo ...

LucaArmolli : OZZY OSBOURNE: riceve la prima dose di vaccino per il COVID-19 - psycholunatic_ : RT @parahorizons: Il vaccino per il covid ha ricevuto la prima dose di Ozzy Osbourne - MusicStarStaff : OZZY OSBOURNE: è online il video animato di “IT’S A RIDE” feat. POST MALONE, il nuovo singolo estratto dall’acclama… - VinnyVinile : OZZY OSBOURNE: è online il video animato di “IT’S A RIDE” feat. POST MALONE - Dj_JoeFlanger : OZZY OSBOURNE: è online il video animato di “IT’S A RIDE” feat. POST MALONE -

Ultime Notizie dalla rete : Ozzy Osbourne

' It's a ride ', nuovo video animato di feat. Post Malone è finalmente online. ' It's a ride ', nuovo video animato difeat. Post Malone è il nuovo singolo dell'artista, estratto dall'acclamato album 'Ordinary Man'. Leggi anche > Nel video di ' It's a ride ', diretto da Tomas Lenert,e Post ...All'interno ci sono collaborazioni con DaBaby, Future, Halsey, Meek Mill, Lil Baby,, Travis Scott, SZA, Swae Lee e Young Thug. Nell'album è presente anche il brano "Sunflower" in duetto ...“It’s a ride”, nuovo video animato di Ozzy Osbourne feat. Post Malone è finalmente online. “It’s a ride”, nuovo video animato di Ozzy Osbourne feat.A proposito del brano, Ozzy ha affermato che l’ispirazione gli è venuta a Bel Air, in California, durante la registrazione di “VOL.4” dei Black Sabbath. Ha raccontato inoltre che un giorno scattò l’al ...