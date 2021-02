Open Arms punge subito il governo Draghi: "Scelte coraggiose sull'immigrazione" (Di sabato 13 febbraio 2021) Mauro Indelicato Le Ong tirano un sospiro di sollievo per via della riconferma di Luciana Lamorgese al Viminale, Open Arms: "Ma adesso ci aspettiamo Scelte coraggiose sull'immigrazione" La permanenze di Luciana Lamorgese al Viminale per le Ong è una sorta di vera e propria “garanzia”. Lo si apprende leggendo le reazioni all'annuncio della nascita del governo Draghi da parte dell'Ong spagnola Open Arms. Quest'ultima, tra le più impegnate nel Mediterraneo centrale negli ultimi anni tanto da essere in prima linea nella guerra politica all'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, sembra aver tirato un sospiro di sollievo nell'aver appreso del nuovo incarico dato all'attuale titolare del Viminale: “La ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 febbraio 2021) Mauro Indelicato Le Ong tirano un sospiro di sollievo per via della riconferma di Luciana Lamorgese al Viminale,: "Ma adesso ci aspettiamo" La permanenze di Luciana Lamorgese al Viminale per le Ong è una sorta di vera e propria “garanzia”. Lo si apprende leggendo le reazioni all'annuncio della nascita delda parte dell'Ong spagnola. Quest'ultima, tra le più impegnate nel Mediterraneo centrale negli ultimi anni tanto da essere in prima linea nella guerra politica all'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, sembra aver tirato un sospiro di sollievo nell'aver appreso del nuovo incarico dato all'attuale titolare del Viminale: “La ...

