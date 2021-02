Mostra d’Oltremare, anziano cardiopatico ha un infarto e muore. Era in attesa del vaccino (Di sabato 13 febbraio 2021) L’uomo, con gravi problemi cardiaci, ha accusato un malore appena entrato nel centro vaccinale di Fuorigrotta. Al Vaccine Covid center alla Mostra d’Oltremare un anziano di 84 anni ha avuto un infarto mentre aspettava il suo turno. L’uomo con gravi problemi cardiaci, si è sentito male durante l’accettazione prima di ricevere il vaccino. È stato Leggi su 2anews (Di sabato 13 febbraio 2021) L’uomo, con gravi problemi cardiaci, ha accusato un malore appena entrato nel centro vaccinale di Fuorigrotta. Al Vaccine Covid center allaundi 84 anni ha avuto unmentre aspettava il suo turno. L’uomo con gravi problemi cardiaci, si è sentito male durante l’accettazione prima di ricevere il. È stato

