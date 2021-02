LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa è migliorata ancora. Ainslie: “Dobbiamo solo vincerne 7” (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI: Luna Rossa E’ migliorata ULTERIORMENTE DALLA SEMIFINALE Luna Rossa-INEOS UK 2-0: LA CRONACA DELLA SECONDA REGATA Luna Rossa-INEOS UK 1-0: LA CRONACA DELLA PRIMA REGATA Luna Rossa PIU’ VELOCE DI INEOS CON VENTO LEGGERO E FORTE. MA GUAI ABBASSARE LA GUARDIA FRANCESCO BRUNI: “NON CI ESALTIAMO, ABBIAMO OTTENUTO solo 2 PUNTI. PENSIAMO GIORNO PER GIORNO” BEN Ainslie RESTA SICURO DI SE’: “NON CAMBIA NIENTE, Dobbiamo solo vincerne 7” INEOS UK HA SBAGLIATO VELA NELLA SECONDA REGATA. OTTIMA LA SCELTA DI Luna Rossa MAX ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI:E’ULTERIORMENTE DALLA SEMIFINALE-INEOS UK 2-0: LA CRONACA DELLA SECONDA REGATA-INEOS UK 1-0: LA CRONACA DELLA PRIMA REGATAPIU’ VELOCE DI INEOS CON VENTO LEGGERO E FORTE. MA GUAI ABBASSARE LA GUARDIA FRANCESCO BRUNI: “NON CI ESALTIAMO, ABBIAMO OTTENUTO2 PUNTI. PENSIAMO GIORNO PER GIORNO” BENRESTA SICURO DI SE’: “NON CAMBIA NIENTE,7” INEOS UK HA SBAGLIATO VELA NELLA SECONDA REGATA. OTTIMA LA SCELTA DIMAX ...

zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa è migliorata ancora. Ainslie: “Dobbiamo solo vincerne 7” - #Prada #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Ineos ha sbagliato vela! Spithill: “Luna Rossa ha un buon pacchetto” - #Prada #DIRETTA:… - dallaAallaZip : #Vela – #Finale #PRADACupFinal 2021, #LunaRossaPradaPirelli – #IneosUK: scopri i risultati della prima e della seco… - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa vince due regate! Max Sirena: “Ma qualche errore di bolina” - #Prada… - SmorfiaDigitale : Prada Cup LIVE: comincia la finale Luna Rossa-Team Uk, rischio poco vento -