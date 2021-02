LIVE Muguruza-Osaka | Australian Open 2021 in DIRETTA | big match sulla Rod Laver Arena

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.03 Ricordiamo che da ieri e fino almeno a mercoledì si giocherà a porte chiuse per un lockdown scattato nello stato di Victoria a causa di 13 casi Covid nella regione. 0.59 La tradizione e il palmares di entrambe le giocatrici rende estremamente affascinante e prestigioso questo: sommando i titoli Major delle due si arriva a contarne ben cinque. 0.56ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera a Melbourne l’anno scorso, quando fu fermata in finale da Sofia Kenin,questo torneo lo vinse nel 2019 nell’atto conclusivo contro Petra Kvitova. 0.52 Le due giocatrici non hanno precedenti. Questo ottavo di finale sarà il loro primo incrocio. 0.48non è da meno rispetto alla sua avversaria: i segnali sono stati positivi ...