Ladri in casa di Ancelotti in Inghilterra: rubata la cassaforte (Di sabato 13 febbraio 2021) Due Ladri si sono introdotti nell’abitazione di Carlo Ancelotti a Crosby lo scorso venerdì sera, mentre l’allenatore non era presente in casa. A raccontare la vicenda è il Corriere dello Sport, che spiega come i malviventi siano entrati con impermeabile e passamontagna e abbiano rubato la cassaforte intorno alle 18:30 ora locale. L’intervento della figlia Katia, presente in casa, li ha messi in fuga. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Duesi sono introdotti nell’abitazione di Carloa Crosby lo scorso venerdì sera, mentre l’allenatore non era presente in. A raccontare la vicenda è il Corriere dello Sport, che spiega come i malviventi siano entrati con impermeabile e passamontagna e abbiano rubato laintorno alle 18:30 ora locale. L’intervento della figlia Katia, presente in, li ha messi in fuga. L'articolo ilNapolista.

CorSport : #Ancelotti, paura per la figlia: irruzione dei ladri mentre era in casa ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #rapinaancelotti Dall’Inghilterra – Ancelotti, paura a Liverpool: ladri… - akamai__ : @projectZtech non si ruba in casa dei ladri! - napolista : Ladri in casa di Ancelotti in Inghilterra: rubata la cassaforte Il Corriere dello Sport racconta la vicenda: due uo… - francobus100 : Ladri mascherati penetrano a casa Ancelotti: messi in fuga dalla figlia -