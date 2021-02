I brani più famosi di Arisa: da “Sincerità” e tutti i brani di Sanremo (Di sabato 13 febbraio 2021) Conosciamo tutti Rosalba Pippa, aka Arisa. Ma siamo sicuri di conoscere tutte le sue canzoni più famose? Eccole di seguito Fonte instagram (@Arisamusic)Quest’anno, nonostante le restrizioni a causa della pandemia di covid-19, il Festival di Sanremo sarà fatto, ma senza pubblico. Andrà in onda dal 2 al 6 marzo e tra i 26 concorrenti della categoria Big ci sarà anche Arisa, con la sua nuova canzone “Potevi fare di più”. Il brano di Sanremo racconta una storia di libertà, di grande sofferenza ma anche di grande gioia e di consapevolezza. Arisa conta ben 6 album con l’aggiunta di uno live. Scopriamo quali sono le canzoni più famose della cantante. LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2021, Arisa torna con “Potevi fare di ... Leggi su chenews (Di sabato 13 febbraio 2021) ConosciamoRosalba Pippa, aka. Ma siamo sicuri di conoscere tutte le sue canzoni più famose? Eccole di seguito Fonte instagram (@music)Quest’anno, nonostante le restrizioni a causa della pandemia di covid-19, il Festival disarà fatto, ma senza pubblico. Andrà in onda dal 2 al 6 marzo e tra i 26 concorrenti della categoria Big ci sarà anche, con la sua nuova canzone “Potevi fare di più”. Il brano diracconta una storia di libertà, di grande sofferenza ma anche di grande gioia e di consapevolezza.conta ben 6 album con l’aggiunta di uno live. Scopriamo quali sono le canzoni più famose della cantante. LEGGI ANCHE >>>2021,torna con “Potevi fare di ...

