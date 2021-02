Governo Draghi, i ministri hanno giurato al Quirinale: l’esecutivo è nelle sue funzioni (Di sabato 13 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi e tutti i 23 ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello Stato. l’esecutivo è nelle sue funzioni. Nasce il Governo Draghi . Molti i politici, tante le... Leggi su feedpress.me (Di sabato 13 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio Marioe tutti i 23mani del Capo dello Stato.sue. Nasce il. Molti i politici, tante le...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - e7f99033356947d : @fattoquotidiano @salvini_giacomo Questo è il Governo DRAGHI VERDINI RENZI - giulio_galli : RT @eucopresident: Congratulazioni al Presidente del Consiglio Mario Draghi per la formazione del nuovo governo in Italia. Congratulation… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Tutti i ministri hanno giurato, governo operativo

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e tutti i 23 ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello Stato. L'esecutivo è dunque operativo. Alla cerimonia erano presenti, in qualità di testimoni, il Segretario Generale della ...

Governo Draghi, la diretta da palazzo Chigi

L'ARRIVO DI DRAGHI A PALAZZO CHIGI LA DIRETTA DA PALAZZO CHIGI

Governo Draghi: ecco la squadra dei ministri Il Sole 24 ORE Governo, Mario Draghi e Giuseppe Conte a palazzo Chigi per la cerimonia della campanella

Il presidente del Consiglio Mario Draghi entra ufficialmente a palazzo Chigi dove, come da tradizione avviene la cerimonia della consegna della campanella con Giuseppe Conte, rito che segna il passagg ...

Draghi, dopo la lista dei ministri quale partito esce vincitore (e chi perde)?

Tra le molte partite che si giocano intorno al governo Draghi ce n'è una, in questo momento decisamente "minore" ma tuttavia importante, che riguarda i partiti. Nel giro di ...

Il presidente del Consiglio Marioe tutti i 23 ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello Stato. L'esecutivo è dunque operativo. Alla cerimonia erano presenti, in qualità di testimoni, il Segretario Generale della ...L'ARRIVO DIA PALAZZO CHIGI LA DIRETTA DA PALAZZO CHIGIIl presidente del Consiglio Mario Draghi entra ufficialmente a palazzo Chigi dove, come da tradizione avviene la cerimonia della consegna della campanella con Giuseppe Conte, rito che segna il passagg ...Tra le molte partite che si giocano intorno al governo Draghi ce n'è una, in questo momento decisamente "minore" ma tuttavia importante, che riguarda i partiti. Nel giro di ...