golf PGA Tour Spieth al comando | Molinari non lontano

SECONDO GIRO: Jordan Spieth si è portato al comando solitario a metà dell'AT&T Pebble Beach Pro - Am, torneo inserito nel PGA Tour. Il 27enne texano ha realizzato un giro in 67 colpi, - 5, che lo ha ...

MirkoEfoglia : Eventi???????????: 20:30Pallanuoto Frecciarossa Cup Italia-Spagna???? Basket Coppa Italia???? Calcio Serie A???? Golf PGA Tour???? 4/4 #event - MirkoEfoglia : Eventi?????????: 20:30Pallanuoto Frecciarossa Cup Italia-Stati Uniti???? 20:45Calcio Serie A???? Golf PGA Tour Pebble Beach???? 4/4 #event - golftgcom : Telemetri e Gps nel golf pro, via libera dalla PGA of America - golftgcom : Telemetri e Gps nel golf professionistico, via libera dalla PGA of America - golftgcom : Telemetri e Gps nel #golf professionistico, via libera dalla PGA of America -

... torneo inserito nel PGA Tour. Il 27enne texano ha realizzato un giro in 67 colpi, - 5, che lo ha ... Per il piemontese, sul percorso del Pebble Beach Golf Links, teatro di gara del terzo e quarto giro , ...

A Pebble Beach, uno degli scenari più suggestivi del PGA Tour, nonostante l'assenza in campo dei migliori 10 giocatori del golf mondiale, lo spettacolo non è certo mancato. E a far la voce grossa è ...

Il torinese ha recuperato 17 posizioni portandosi al 15° posto con -5. A metà torneo l'americano Spieth è al comando a quota -12 ...

Golf: Jordan Spieth conquista la vetta all’AT&T Pebble Beach Pro-Am 2021. Bene Francesco Molinari, risale ed è 15°

Si è concluso nella notte il secondo giro dell'AT&T Pebble Beach Pro-Am 2021, torneo con una storia particolare, e bella, che fa parte del calendario 2020-2021 del PGA Tour. Conferma la sua buonissima ...

