GF Vip, Tommaso Zorzi candidato per la finale: era ora! (Di sabato 13 febbraio 2021) Lunedì prossimo si conoscerà il nome del terzo finalista del Grande Fratello Vip E' uno dei concorrenti che più meriterebbe di arrivare tra i finalisti, insieme ai due concorrenti già in finale, che sono – come è noto – Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Ieri sera Tommaso Zorzi è finalmente finito al televoto insieme ad Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò. Adesso toccherà al pubblico votare chi tra questi tre concorrenti del Gf Vip merita di arrivare in finale. Infatti il terzo finalista verrà deciso dal pubblico nella puntata di lunedì. Tra alti e bassi nella casa e i momenti di sconforto di Tommy, siamo arrivati al quinto mese nella casa di Cinecittà. Manca poco alla conclusione del programma, che avverrà il primo marzo. Intanto in attesa di conoscere il terzo finalista, possiamo dire che Tommaso,

