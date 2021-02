Effetto Draghi: Fratelli d’Italia al 17,1. Crollo M5S e Pd. Di Maio il ministro meno gradito (Di sabato 13 febbraio 2021) Sette italiani su dieci hanno fiducia nel presidente del Consiglio Mario Draghi, il cui governo, però, ne convince poco meno di sei su 10. Giova alla Lega aver fatto il passo dall’opposizione alla maggioranza e l’ingresso nell’esecutivo porta in dote un guadagno di 0,7 punti percentuali (il partito di Salvini è al 26,4%), mentre il Pd perde mezzo punto e scende al 19,7. Il M5S perde un punto e mezzo (13,1) Il M5s, dilaniato dalle divisioni, di punti ce ne rimette 1,5. Si allarga di conseguenza il divario tra i 5Stelle, che nelle intenzioni di voto riportano il 13,1%, e Fdi che, pur restando da soli all’opposizione, salgono al 17,1%, raccogliendo uno 0,4 in più. E’ il quadro d’insieme delineato dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101. Gli italiani danno fiducia ai tecnici Sono tutti tecnici i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Sette italiani su dieci hanno fiducia nel presidente del Consiglio Mario, il cui governo, però, ne convince pocodi sei su 10. Giova alla Lega aver fatto il passo dall’opposizione alla maggioranza e l’ingresso nell’esecutivo porta in dote un guadagno di 0,7 punti percentuali (il partito di Salvini è al 26,4%), mentre il Pd perde mezzo punto e scende al 19,7. Il M5S perde un punto e mezzo (13,1) Il M5s, dilaniato dalle divisioni, di punti ce ne rimette 1,5. Si allarga di conseguenza il divario tra i 5Stelle, che nelle intenzioni di voto riportano il 13,1%, e Fdi che, pur restando da soli all’opposizione, salgono al 17,1%, raccogliendo uno 0,4 in più. E’ il quadro d’insieme delineato dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101. Gli italiani danno fiducia ai tecnici Sono tutti tecnici i ...

