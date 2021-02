Draghi duro in Consiglio dei Ministri | l’avvertimento ai partiti

(Di sabato 13 febbraio 2021) Alessandro Nunziati È terminato dopo mezz’ora il primodeidel governo. Il nuovo premier, durante l’incontro, ha lanciato un monito alla sua squadra, definendo la linea che l’esecutivo sarà tenuto a seguire. Ne dà notizia l’Adnkronos. “Mi aspetto la massima collaborazione“, ha detto Marioai membri del nuovo esecutivo, spiegando che una “missione importante” attende il governo, “mettere in sicurezza il Paese”. Per raggiungere l’obiettivo, ha sottolineato durante il Cdm, sarà necessario andare “avanti uniti“, perché “i bisogni dell’Italia vengono prima di interessi di parte“. Mario, rivela l’Adnkronos, avrebbe inoltre indicato alla squadra, composta da 23, tra tecnici e politici, che il suo “sarà un governo ...

erpedrini : RT @valy_s: #Covid19 #Miozzo “le VARIANTIHHH costituiscono un problema. Si dovranno CHIUDERE le scuole” #Ricciardi “MARTELLERÒ IL MIN. #SPE… - mlperni : RT @alfredodattorre: Diverse conferme, a partire da quella di @robersperanza, rendono giustizia al lavoro fatto dal governo #Conte nel peri… - filpre : Grazie presidente Conte per il duro lavoro svolto in un momento drammatico e difficilissimo. Auguri a Mario Draghi… - cuccumo : .....un dettaglio, merito di Fonzie, Draghi controlla i ministeri che spenderanno i soldi, ..ai politici ha lasciat… - Cate83236905 : RT @alfredodattorre: Diverse conferme, a partire da quella di @robersperanza, rendono giustizia al lavoro fatto dal governo #Conte nel peri… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi duro

Milano Finanza

...una mail in cui chiede ai vertici del Movimento 5 Stelle una nuova votazione su Rousseau per decidere sul conferimento della fiducia al neonato governo. Qualche ora dopo è arrivato il...... San Valentino, con un ulteriorecolpo per il settore della ristorazione, è il presidente ... è fare una istanza urgente al nuovo Presidentein cui chiediamo di posticipare di 24 ore l'...È terminato dopo mezz’ora il primo Consiglio dei Ministri del governo Draghi. Il nuovo premier, durante l’incontro, ha lanciato un monito alla sua ...Aresu: "Ho sempre seguito Mario Draghi per Limes, scrivendo anche della sua vita di confine da tecnico, tecnocrate, politico" ...