Covid | 13 532 casi e 311 morti | il bollettino del 13 febbraio 2021

Leggi su tpi

(Di sabato 13 febbraio 2021)Italia,oggi 13, contagi, guariti Secondo ildi oggi, sabato 13, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.532 i nuovi, contro i 13.908 di ieri, e 311 i(ieri erano stati 316), a fronte di 290.534 tamponi effettuati (ieri erano stati 305.619). Il tasso di positività è al 4,65%. *Notizia in aggiornamento Leggi anche: 1. Quasi un casosu 5 in Italia è legato alla variante inglese /2. Cambiano i colori delle regioni: Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento diventano arancioni. Umbria e Bolzano in rosso/3. “Decontribuzione, anno fiscale bianco e stop blocco licenziamenti: cosa serve alle imprese ...