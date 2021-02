Conte aggiorna la bio sui social network | ora è «professore e papà di Niccolò»

(Di sabato 13 febbraio 2021) Giuseppenon è più presidente del Consiglio e hato la sua bio sui. Lì dove fino a questa mattina c’era l’indicazione della carica ricoperta, l’ex premier ha scritto: «Giurista e Avvocato.ordinario di diritto privato.di». Ruolo accademico e famiglia: si tratta di una presentazione sobria, molto diversa da quell’utilizzo compulsivo deiavuto fino a questo momento. LEGGI ANCHE > Il tempismo del Fatto che dice chetriplica i followers, mentre Renzi li perde Bio dita suiL’ex presidente del Consiglio – che ormai non ha più alcuna carica politica, non essendo stato eletto ...

giuseppefrasson : RT @lercionotizie: #ultimora Conte aggiorna il curriculum: 'Facilitato arrivo governo di alto profilo' - BruceWilkins : MA #CONTE QUANDO AGGIORNA LA SUA DESCRIZIONE SU TWITTER #totoministri #maratonamentana #propagandalive #draghi - Pasky973 : Ragazzi chi mi aggiorna? Ci sono state scintille tra #Agnelli e #Conte? #juventus #JuventusInter - MarcoCalabroTW : @ottogattotto Cioè, in base a come va la borsa o lo spread lei ha la sensazione di una risposta sanitaria adeguata?… - uandarin : RT @lercionotizie: #ultimora Conte aggiorna il curriculum: 'Facilitato arrivo governo di alto profilo' -

