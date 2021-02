Acosta | «Pérez è temuto sia dai correisti sia dalla destra»

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 14 febbraio 2021) Non si sa ancora chi sarà lo sfidante di Arauz, il candidato correista, al ballottaggio presidenziale dell’11 aprile in Ecuador.sembrava sicuro del secondo posto ma pochi seggi e alcuni voti di differenza tra conteggio rapido e manuale avrebbero ribaltato il risultato. I due contendenti e il quarto classificato, Hervas di Izquierda Unida, sembrerebbero orientati ad un accordo anti Arauz. Ma sarà ben diverso, per l’elettorato di sinistra, la scelta da compiere in base a chi sarà il contendente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.