Uomini e Donne, Davide torna a parlare dopo la scelta: la confessione su Beatrice (Di venerdì 12 febbraio 2021) Davide Donadei torna a parlare dopo la scelta a Uomini e Donne: ecco la sua confessione su Beatrice Buonocore Nelle scorse puntate di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Davide Donadei. Il tronista ha emozionato tutti, sia i presenti in studio che il pubblico a casa. Il ragazzo ha deciso di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 12 febbraio 2021)Donadeila: ecco la suasuBuonocore Nelle scorse puntate diè andata in onda ladiDonadei. Il tronista ha emozionato tutti, sia i presenti in studio che il pubblico a casa. Il ragazzo ha deciso di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GassmanGassmann : I poveracci che distruggono i busti dei personaggi illustri a Villa Borghese, a Roma, ci sono sempre stati, come è… - ValeriaValente_ : Oggi è la giornata mondiale delle donne nella scienza, nata per combattere il pregiudizio, privo di fondamento scie… - lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - butdoiwannaknow : RT @ETEROFOBlA: anche basta con l'altra faccia della medaglia. non ci sono settori dominati da uomini e settori dominati da donne a seconda… - GossipItalia3 : Uomini e Donne oggi: ritorna un’ex dama, confronto inatteso per Armando #gossipitalianews -