Super Cashback 2021 | quante transazioni servono per averlo?

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Diventa sempre più difficile, ogni giorno che passa, scalare la classifica per ottenere il, ovvero il bonus semestrale da 100 mila euro che sarà erogato ai primi 100 mila nella classifica che si può consultare sull’app IO. Molto scalpore hanno fatto i cosiddetti furbetti del, ovvero coloro i quali hanno frazionato spese minime in centinaia di transizioni valide, tant’è che il governo ora sta correndo ai ripari per mettere a freno questo raggiro (non vietato, finora, ma pur sempre raggiro è).: chi può ottenere il bonus da 1.500 euro Dopotutto ilnon è uno strumento ideale per lottare contro l’evasione fiscale, né tantomeno per premiare le persone che hanno più bisogno. È un sistema, ...