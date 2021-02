Sileri spauracchio dei poteri forti Per lui c’è aria di conferma Per oltre un anno in guerra coi mandarini della Sanità Il vice di Speranza ha scoperchiato i mali del sistema

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Pierpaolosente che potrebbero essere i suoi ultimi giorni al ministero. Abbiamo imparato a conoscerlo in Tv dove ha trovato casa ed usbergo in piena pandemia. Abbiamo imparato che è un bravo tecnico, come lui stesso si definisce. Non molto comunicativo, con una ritrosia che alcuni scambiano per spocchia, ma certamente preparato e di questi tempi sono doti auree. Nel grattacielo all’Eur costruito da Parnasi non è amato. I mandarinoni del ministero lo temono perchéva in Tv e spiattella tutto senza problemi. così ha criticato duramente la gestione scaduta e taroccata del piano anti pandemia. NIENTE SCONTI. Lo ha fatto entrando nel merito e dicendo nomi e cognomi,e D’Amario per esempio. Dice del piano: “Fermo al 2006 per la sciatteria dei dirigenti del ministero. Ora ...