Roma, Petrachi vince la causa: licenziamento ingiusto, risarcimento di 5,1 milioni (Di sabato 13 febbraio 2021) L’ex direttore della Roma, Gianluca Petrachi, ha vinto la causa contro il club giallorosso per ingiusto licenziamento. Al dirigente vanno 5,1 milioni. Gianluca Petrachi batte la Roma. Il duello tra l’ex direttore sportivo e il club giallorosso vede il dirigente leccese assestare un colpo alla società capitolina. Petrachi, ingiusto licenziamento Il giudice Mormile ha accolto integralmente la richiesta degli avvocati, Sara Agostini, Paolo Rodella e Filippo Aiello. Così il Tribunale di Roma ha dichiarato “illegittimo” il licenziamento da parte del club giallorosso di Gianluca Petrachi. Dalla sentenza è stata infatti accertata l’insussistenza ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) L’ex direttore della, Gianluca, ha vinto lacontro il club giallorosso per. Al dirigente vanno 5,1. Gianlucabatte la. Il duello tra l’ex direttore sportivo e il club giallorosso vede il dirigente leccese assestare un colpo alla società capitolina.Il giudice Mormile ha accolto integralmente la richiesta degli avvocati, Sara Agostini, Paolo Rodella e Filippo Aiello. Così il Tribunale diha dichiarato “illegittimo” ilda parte del club giallorosso di Gianluca. Dalla sentenza è stata infatti accertata l’insussistenza ...

