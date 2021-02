Roma, che avventura per El Shaarawy: ha sventato una rapina (Di venerdì 12 febbraio 2021) El Shaarawy protagonista di un episodio particolare per le strade di Roma. Nel pomeriggio ha sventato una rapina, bloccato anche il rapinatore. I calciatori sono da sempre idoli per generazioni di giovani che nutrono il sogno di diventare campioni, arrivare sul tutto del mondo grazie al calcio è il sogno di tanti piccoli sportivi. Cosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Elprotagonista di un episodio particolare per le strade di. Nel pomeriggio hauna, bloccato anche iltore. I calciatori sono da sempre idoli per generazioni di giovani che nutrono il sogno di diventare campioni, arrivare sul tutto del mondo grazie al calcio è il sogno di tanti piccoli sportivi. Cosi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

matteosalvinimi : Qui Roma, al fianco di commercianti, artigiani, partite iva, lavoratori dei mercati e delle fiere: non chiedono ele… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Abbiamo affrontato Roma e Inter in maniera diversa per scelta nostra, ma non significa che dov… - GassmanGassmann : I poveracci che distruggono i busti dei personaggi illustri a Villa Borghese, a Roma, ci sono sempre stati, come è… - Debbyoder : RT @ElisaCuccolo: Roma. FONZIE ?? Ho una Brutta Storia di Maltrattamenti Alle Spalle! Sono 2 Anni che Aspetto una Famiglia Che Si Prenda Cur… - MuseLazio : @1d_parco_roma Che magia avervi tra di noi! Anche noi Muse ci diamo la mano per andar insieme lontano lontano As… -