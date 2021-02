Rete Unica, Genna: “La commissaria europea è stata molto attenta a non anticipare giudizi” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Nessun veto, ma neppure via libera alla Rete Unica: è questo il senso della risposta della commissaria Vestager ad una interrogazione di un deputato olandese del parlamento europeo che poneva domande circa i rischi concorrenziali che deriverebbero dalla progettata fusione tra le reti di telecomUnicazioni di TIM e di Open Fiber. Il tema della Rete Unica nascente dall’integrazione tra Tim e Open Fiber è pertanto al centro dell’attenzione in queste ore . Il giurista Innocenzo Genna, specializzato in diritto e policy europee del digitale è entrato nel vivo della questione suscitata dalle dichiarazione della commissaria europea in una lunga intervista sul sito Teleborsa. “Anzitutto – tiene a ribadire lo studioso – non si tratta di una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Nessun veto, ma neppure via libera alla: è questo il senso della risposta dellaVestager ad una interrogazione di un deputato olandese del parlamento europeo che poneva domande circa i rischi concorrenziali che deriverebbero dalla progettata fusione tra le reti di telecomzioni di TIM e di Open Fiber. Il tema dellanascente dall’integrazione tra Tim e Open Fiber è pertanto al centro dell’attenzione in queste ore . Il giurista Innocenzo, specializzato in diritto e policy europee del digitale è entrato nel vivo della questione suscitata dalle dichiarazione dellain una lunga intervista sul sito Teleborsa. “Anzitutto – tiene a ribadire lo studioso – non si tratta di una ...

SecolodItalia1 : Rete Unica, Genna: “La commissaria europea è stata molto attenta a non anticipare giudizi” - GiulianaS70 : @ZeusMega Ne dovrebbero cancellare parecchi, ma, finché c'è posta (unica e sola) continuerà ad alzare la media dei… - ASaravalle : RT @FrancoBassanini: Rete Unica, ecco cosa ha detto la Vestager - La Stampa - la rete unica dovrà essere vagliata sulla base delle regole e… - zazoomblog : Rete Unica Genna: “Vestager attenta a non anticipare giudizi” - #Unica #Genna: #“Vestager #attenta - geekeconomist : RT @FrancoBassanini: DISINFORMAZIONE: la Vestager ripete tre volte in una pagina che la rete unica Tim/Open Fiber dovrà essere valutata sul… -