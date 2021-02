Milan-Donnarumma, ancora distanza tra le parti su ingaggio e durata (Di venerdì 12 febbraio 2021) Continua il braccio di ferro tra Milan e Raiola per il rinnovo di Donnarumma. Rossoneri fermi a 7,5 milioni per cinque anni, il procuratore vuole 10 a stagione. In Casa Milan tiene ancora banco la questione riguardante Gianluigi Donnarumma. Il portierone prossimo a compiere 22 anni è infatti in scadenza di contratto e quindi può accordarsi a costo zero con qualunque club. Milan-Raiola, distanza su ingaggio e durata L’attuale contratto garantisce sei milioni netti a stagione. Fu firmato nell’estate del 2018 dopo lo scontro tra Mirabelli – ds rossonero – e Raiola. La durata dei tre anni, imposta dal procuratore olandese, ha riaperto la partita in questi mesi. L’agente punta a un rinnovo super ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Continua il braccio di ferro trae Raiola per il rinnovo di. Rossoneri fermi a 7,5 milioni per cinque anni, il procuratore vuole 10 a stagione. In Casatienebanco la questione riguardante Gianluigi. Il portierone prossimo a compiere 22 anni è infatti in scadenza di contratto e quindi può accordarsi a costo zero con qualunque club.-Raiola,suL’attuale contratto garantisce sei milioni netti a stagione. Fu firmato nell’estate del 2018 dopo lo scontro tra Mirabelli – ds rossonero – e Raiola. Ladei tre anni, imposta dal procuratore olandese, ha riaperto lata in questi mesi. L’agente punta a un rinnovo super ...

AntoVitiello : #Raiola: '#Donnarumma deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il… - Gazzetta_it : #Milan, il rinnovo di #Donnarumma: #Raiola vuole Gigio tra i più pagati, il sì con la clausola? - DavohtheKing : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Rinnovo Donnarumma: Raiola chiede 10 mln, il Milan ne offre 7,5 - MilanPress_it : Come andrà a finire? #MilanPress #Milan - angianna78 : @rafabenitez83 @Marcello_Fsc Invece Donnarumma e Ibra giocano al Milan pro bono???????? -