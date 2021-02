Maria Teresa Ruta eliminata dal GF Vip: il web e Guenda Goria furiosi (Di sabato 13 febbraio 2021) L’uscita di Maria Teresa Ruta Serata intensa al Grande Fratello Vip 5. Questa sera infatti a scontrarsi al televoto ci sono stati Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Samantha de Grenet. Tuttavia a perdere la sfida dopo ben 22 nomination è stata proprio la showgirl, che è stata così eliminata ed ha dovuto immediatamente lasciare L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 13 febbraio 2021) L’uscita diSerata intensa al Grande Fratello Vip 5. Questa sera infatti a scontrarsi al televoto ci sono stati, Andrea Zenga e Samantha de Grenet. Tuttavia a perdere la sfida dopo ben 22 nomination è stata proprio la showgirl, che è stata cosìed ha dovuto immediatamente lasciare L'articolo proviene da Novella 2000.

MarioManca : È fantastico che coloro che hanno sempre sparato a zero su Maria Teresa Ruta ora si mostrino come i suoi fan più fe… - GrandeFratello : Maria Teresa ha mentito ai suoi compagni? Dal momento del suo chiarimento con Francesco Baccini, in Casa regna la d… - GrandeFratello : ... e la risposta di Maria Teresa non si fa certamente attendere. Rispedisce al mittente tutte le accuse. #GFVIP - samtur14 : Rosalinda ancora dentro e Maria Teresa fuori Capite perché questo gioco non ha senso? #tzvip #sovip #gfvip - Chicca_colors : RT @indecisissimo: adesso che non ci sarà maria teresa da nominare sarà un piacere vederli decomporsi -