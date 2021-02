L’impeachment e la sfida interna al partito repubblicano (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’obiettivo dei democratici nel (secondo) processo di impeachment contro Donald Trump, il primo nella storia americana contro un ex presidente, è chiaro: oltre a impedire a The Donald di ricandidarsi nel 2024, il “sogno” dei dem e dei repubblicani ostili al tycoon – come Mitt Romney – è quello di “de-Trumpizzare” il Gop, facendolo tornare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’obiettivo dei democratici nel (secondo) processo di impeachment contro Donald Trump, il primo nella storia americana contro un ex presidente, è chiaro: oltre a impedire a The Donald di ricandidarsi nel 2024, il “sogno” dei dem e dei repubblicani ostili al tycoon – come Mitt Romney – è quello di “de-Trumpizzare” il Gop, facendolo tornare InsideOver.

MorrisinMilan : @angelinascanu @AndreaOrlandosp A me sembra che Conte- 5Stelle sfida il Presidente della Repubblica .... Ma vist… - MorrisinMilan : @BimbiMeb @nicolacorsello Quindi Conte, sfida Mattarella. Come nel 2018 con 'l'impeachment per Mattarella' dei 5S… - globalistIT : I trumpiani all'assalto della repubblicana ribelle -

Ultime Notizie dalla rete : L’impeachment sfida Usa: Pelosi alla Cnn, al via impeachment se Pence non rimuove Trump Affaritaliani.it