La variante inglese di Covid in Italia rappresenta quasi un caso su 5 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Indagine a campione su oltre 3.500 tamponi commissionata da ministero della Salute e Iss per mappare la diffusione della variante inglese. Diffusione più alta delle attese Leggi su corriere (Di venerdì 12 febbraio 2021) Indagine a campione su oltre 3.500 tamponi commissionata da ministero della Salute e Iss per mappare la diffusione della. Diffusione più alta delle attese

repubblica : ?? Coronavirus, scoperta la variante inglese in un quinto dei casi italiani - petergomezblog : Bollate, alle porte di Milano focolaio con 59 positivi in due scuole: “Ci sono alcuni casi di variante inglese”… - Agenzia_Ansa : Covid: focolaio di variante inglese in una scuola di Bollate #ANSA - Libero672 : @GiovaQuez Province di Pescara e Chieti da domenica zona rossa. In particolare a Pescara la variante inglese stimata al 50% - auanasghens : @the_highsparrow @SalvoOlivo Nel frattempo la variante inglese accelera, fra 2-3 settimana tutte le regioni saranno… -