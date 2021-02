La stagione di Mario Draghi (Di venerdì 12 febbraio 2021) C’è un prima e un dopo, una fase antica ed un’altra, successiva ed attuale, in cui tutto è diverso, impensabile e di difficile gestione. Una novità che ci allarma e preoccupa, lasciandoci attoniti, incapaci di orientarci a dovere, perché scontiamo l’impreparazione e la pochezza delle idee. Ci eravamo abituati a ragionare in questi termini a proposito della pandemia, per indicare il mondo qual era sino al febbraio 2020 e quello che invece è emerso dopo la tempesta del virus. A distanza di un anno, febbraio 2021, mentre siamo ancora in mezzo al guado, dobbiamo aggiornare i parametri, cambiare visuali e riferirci ad altro: gli stessi concetti possono essere usati per descrivere lo tsunami che ha investito la vita politica italiana, dopo il prevedibile fallimento del Conte ter e l’arrivo di Mario Draghi. Crisi da Coronavirus, economia mondiale giù del 5% ... Leggi su leurispes (Di venerdì 12 febbraio 2021) C’è un prima e un dopo, una fase antica ed un’altra, successiva ed attuale, in cui tutto è diverso, impensabile e di difficile gestione. Una novità che ci allarma e preoccupa, lasciandoci attoniti, incapaci di orientarci a dovere, perché scontiamo l’impreparazione e la pochezza delle idee. Ci eravamo abituati a ragionare in questi termini a proposito della pandemia, per indicare il mondo qual era sino al febbraio 2020 e quello che invece è emerso dopo la tempesta del virus. A distanza di un anno, febbraio 2021, mentre siamo ancora in mezzo al guado, dobbiamo aggiornare i parametri, cambiare visuali e riferirci ad altro: gli stessi concetti possono essere usati per descrivere lo tsunami che ha investito la vita politica italiana, dopo il prevedibile fallimento del Conte ter e l’arrivo di. Crisi da Coronavirus, economia mondiale giù del 5% ...

