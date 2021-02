Hugh Jackman e gli autori de Il Trono di Spade per l'adattamento Netflix di The Overstory (Di venerdì 12 febbraio 2021) David Benioff, DB Weiss e Hugh Jackman collaboreranno per l'adattamento Netflix di The Overstory, basato sul romanzo di Richard Powers, grazie al quale ha vinto il Premio Pulitzer. I creatori de Il Trono di Spade, David Benioff e DB Weiss, hanno aggiunto un terzo progetto alla loro lista per l'impegno con Netflix, il duo sta collaborando con Hugh Jackman per adattare il romanzo vincitore del Premio Pulitzer The Overstory, scritto da Richard Powers. Giovedì scorso Netflix ha annunciato il nuovo progetto, l'adattamento del romanzo The Overstory, che in italiano è stato tradotto con il titolo Il sussurro del mondo. L'adattamento sarà ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) David Benioff, DB Weiss ecollaboreranno per l'di The, basato sul romanzo di Richard Powers, grazie al quale ha vinto il Premio Pulitzer. I creatori de Ildi, David Benioff e DB Weiss, hanno aggiunto un terzo progetto alla loro lista per l'impegno con, il duo sta collaborando conper adattare il romanzo vincitore del Premio Pulitzer The, scritto da Richard Powers. Giovedì scorsoha annunciato il nuovo progetto, l'del romanzo The, che in italiano è stato tradotto con il titolo Il sussurro del mondo. L'sarà ...

David Benioff, DB Weiss e Hugh Jackman collaboreranno per l'adattamento Netflix di The Overstory, basato sul romanzo di Richard Powers, grazie al quale ha vinto il Premio Pulitzer. I creatori de Il Tr ...

Una nuova serie TV è in cantiere tra le mura di casa Netflix e a tenere in mano i progetti sono David Benioff e DB Weiss, gli showrunner di Game of Thrones ...

