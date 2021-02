Golf, primo round superbo per Patrick Cantlay nell’AT&T Pebble Beach Pro-Am. Francesco Molinari buon 32° (Di venerdì 12 febbraio 2021) I Golfisti del PGA Tour iniziano a darsi battaglia in un nuovo fine settimana californiano. Spazio allo storico AT&T Pebble Beach Pro-Am (montepremi 7,8 milioni di dollari), kermesse nata nell’ormai lontano 1937. L’evento si snoda su ben 3 percorsi e vedrà manifestarsi il cut off al termine del terzo round quando i peggiori 60 punteggi cominceranno a pensare al prossimo appuntamento. Per quel che riguarda i percorsi i Golfisti calcheranno il par 72 del Pebble Beach Golf Links (PB), il par 72 dello Spyglass Hill Golf Course (SH), ed il par 71 del Monterrey Peninsula CC (MP). Al termine del primo round c’è un solo uomo al comando e si tratta di Patrick Cantlay. ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Iisti del PGA Tour iniziano a darsi battaglia in un nuovo fine settimana californiano. Spazio allo storico AT&TPro-Am (montepremi 7,8 milioni di dollari), kermesse nata nell’ormai lontano 1937. L’evento si snoda su ben 3 percorsi e vedrà manifestarsi il cut off al termine del terzoquando i peggiori 60 punteggi cominceranno a pensare al prossimo appuntamento. Per quel che riguarda i percorsi iisti calcheranno il par 72 delLinks (PB), il par 72 dello Spyglass HillCourse (SH), ed il par 71 del Monterrey Peninsula CC (MP). Al termine delc’è un solo uomo al comando e si tratta di. ...

