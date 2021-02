GF Vip, la famiglia Zenga si riunisce fra lieto fine e forti diffidenze (Di sabato 13 febbraio 2021) In diretta al GF Vip collegato da Dubai, Walter Zenga incontra i due figli Andrea e Niccolò L’attesissimo incontro fra Walter Zenga e i figli Andrea e Niccolò è finalmente arrivato. Fra il noto allenatore e il gieffino non si può dire di certo che ci sia stato il tipico rapporto padre figlio, come rivelato dallo stesso Andrea che si è spesso sfogato con i suoi coinquilini su quanto la freddezza del padre lo abbia, nel corso degli ultimi 14 anni, provato. La speranza, per Zenga senior, è che i figli, Andrea in primis, riescano a gettarsi alle spalle quanto accaduto o meglio, non accaduto, in passato, per poter ricucire un rapporto. Un incontro che, se da un lato lascia presagire tutti i buoni propositi per la rinascita di un buon rapporto padre-figli, dall’altro fa emergere la diffidenza che Andrea continua a ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 13 febbraio 2021) In diretta al GF Vip collegato da Dubai, Walterincontra i due figli Andrea e Niccolò L’attesissimo incontro fra Waltere i figli Andrea e Niccolò è finalmente arrivato. Fra il noto allenatore e il gieffino non si può dire di certo che ci sia stato il tipico rapporto padre figlio, come rivelato dallo stesso Andrea che si è spesso sfogato con i suoi coinquilini su quanto la freddezza del padre lo abbia, nel corso degli ultimi 14 anni, provato. La speranza, persenior, è che i figli, Andrea in primis, riescano a gettarsi alle spalle quanto accaduto o meglio, non accaduto, in passato, per poter ricucire un rapporto. Un incontro che, se da un lato lascia presagire tutti i buoni propositi per la rinascita di un buon rapporto padre-figli, dall’altro fa emergere la diffidenza che Andrea continua a ...

