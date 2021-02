Flavio Insinna | sapete che titolo di studio ha? Non immaginereste mai

AnnamariaRadano : RT @pieroram_28: Io durante Flavio la notte Insinna #IlC… - robymora4 : Aiuto Flavio Insinna che cultura vastissima! Complimenti #IlCantanteMascherato - virscazza : RT @pieroram_28: Io durante Flavio la notte Insinna #IlC… - soulheit : flavio insinna cita le fonti e con fonti intendo costantino della gherardesca™? #IlCantanteMascherato - Gianluka94 : Flavio Insinna sempre un grande palo nel deretano #IlCantanteMascherato -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Insinna

parla di Massimo Lopez, uno che sa giocare con la voce e " per certi versi " ha un timbro profondo che ricorda quello di Tigre. A questo punto, però, potrebbe trattarsi anche di un ...La giuria non fa il nome;menziona addirittura Riccardo Fogli, che da ragazzo lavorava come gommista. Ecco perché, nella clip pubblicata sui social, sarebbe comparso un camioncino. Per ...Mauro Coruzzi è il terzo eliminato della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Si nascondeva sotto le maschera di Tigre Azzurra ...Pappagallo, chi è? Gli indizi de Il cantante mascherato portano verso un grande showman. Ma questa sera si parla anche di Red ...