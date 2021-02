Disastro 5stelle. I parlamentari in chat: «Ci hanno asfaltato». Di Battista: «Ne valeva la pena?» (Di venerdì 12 febbraio 2021) La montagna ha partorito il topolino? Non proprio. Super Mario ha calato le carte. Finalmente. Lasciando sul terreno ‘morti e feriti’. E recuperando qualche zombie, come Luigi Di Maio. Aria pesante in casa 5stelle Finita la danza del totoministri, sfumata la suspense sulla squadra di governo, si levano per prime le voci dei grillini vecchio stampa. I più ingenui, quelli del vaffa. Quelli sconfitti dalla truffa di Grillo-Casaleggio. Quelli che non volevano piegarsi all’uomo delle banche. Che adesso vedono il loro ex movimento, almeno per chi come Di Battista ha fatto le valigie, seduto a Palazzo Chigi con Brunetta, Carfagna, Gelmini. E sono voci di rabbia. Frustrazione. Delusione. Di Battista: “Ne valeva la pena?” Tra i primi a commentare su Facebook l’elenco dei ministri scandito da Draghi è proprio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) La montagna ha partorito il topolino? Non proprio. Super Mario ha calato le carte. Finalmente. Lasciando sul terreno ‘morti e feriti’. E recuperando qualche zombie, come Luigi Di Maio. Aria pesante in casaFinita la danza del totoministri, sfumata la suspense sulla squadra di governo, si levano per prime le voci dei grillini vecchio stampa. I più ingenui, quelli del vaffa. Quelli sconfitti dalla truffa di Grillo-Casaleggio. Quelli che non volevano piegarsi all’uomo delle banche. Che adesso vedono il loro ex movimento, almeno per chi come Diha fatto le valigie, seduto a Palazzo Chigi con Brunetta, Carfagna, Gelmini. E sono voci di rabbia. Frustrazione. Delusione. Di: “Nela?” Tra i primi a commentare su Facebook l’elenco dei ministri scandito da Draghi è proprio ...

