Covid | la variante inglese è sensibile agli anticorpi dei pazienti guariti

BARI – La variante inglese di Sars-CoV-2 è sensibile agli anticorpi che si sono sviluppati in pazienti guariti dall'infezione prodotta con altre varianti del virus. A dimostrarlo uno studio condotto dall'istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, dall'istituto nazionale delle Malattie Infettive "L. Spallanzani", dall'unità complessa di Medicina trasfusionale del Policlinico di Bari, dal dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana dell'Università degli Studi di Bari, dal laboratorio di Patologia clinica dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta e dal laboratorio di Microbiologia dell'Irccs "Casa Sollievo della Sofferenza".

