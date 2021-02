“Caro Draghi, ecco tre riforme a costo zero per usare al meglio il Recovery Fund” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lobbyng, conflitto d’interessi, trasparenza: “ecco tre riforme a costo zero che dovrebbe attuare subito il Governo Draghi”. A suggerirle è The Good Lobby, organizzazione no-profit “impegnata a rendere più democratica, unita ed equa la società”. “Finalmente anche in Italia si è deciso di audire la società civile per redigere il programma di governo”, osserva il direttore Federico Anghelé. “Bene che sia ascoltato il mondo ambientalista, ma non basta: il presidente Draghi avrebbe dovuto cogliere la voce di quella società civile impegnata su temi cruciali quali i diritti civili e politici oltre che le rivendicazioni giovanili e femminili”. The Good Lobby, continua Anghelé, “avrebbe indicato a Draghi alcune priorità per i mesi a venire. A costo ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lobbyng, conflitto d’interessi, trasparenza: “treche dovrebbe attuare subito il Governo”. A suggerirle è The Good Lobby, organizzazione no-profit “impegnata a rendere più democratica, unita ed equa la società”. “Finalmente anche in Italia si è deciso di audire la società civile per redigere il programma di governo”, osserva il direttore Federico Anghelé. “Bene che sia ascoltato il mondo ambientalista, ma non basta: il presidenteavrebbe dovuto cogliere la voce di quella società civile impegnata su temi cruciali quali i diritti civili e politici oltre che le rivendicazioni giovanili e femminili”. The Good Lobby, continua Anghelé, “avrebbe indicato aalcune priorità per i mesi a venire. A...

