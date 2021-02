Can Yaman: l’Attore Turco Protagonista Della Serie tv Le Fate Ignoranti! (Di venerdì 12 febbraio 2021) Can Yaman: l’Attore Turco reciterà in una Serie tv di Ferzan Ozpetek, dopo aver collaborato con lui per una pubblicità televisiva. Ecco quale sarà la Serie e quale ruolo ricoprirà il Protagonista di DayDreamer… Can Yaman è diventato davvero amatissimo in Italia. Dopo essere finito al centro dell’attenzione per il suo flirt con Diletta Leotta e dopo aver girato uno spot pubblicitario per un importante marchio di pasta, Can potrebbe presto tornare in Italia non soltanto per la Serie tv Sandokan, ma anche per Le Fate ignoranti. Ecco di che si tratta. Can Yaman reciterà ne Le Fate ignoranti di Ferzan Ozpetek! Can Yaman sta ricevendo molti ruoli e molte opportunità lavorative in Italia. ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Canreciterà in unatv di Ferzan Ozpetek, dopo aver collaborato con lui per una pubblicità televisiva. Ecco quale sarà lae quale ruolo ricoprirà ildi DayDreamer… Canè diventato davvero amatissimo in Italia. Dopo essere finito al centro dell’attenzione per il suo flirt con Diletta Leotta e dopo aver girato uno spot pubblicitario per un importante marchio di pasta, Can potrebbe presto tornare in Italia non soltanto per latv Sandokan, ma anche per Leignoranti. Ecco di che si tratta. Canreciterà ne Leignoranti di Ferzan Ozpetek! Cansta ricevendo molti ruoli e molte opportunità lavorative in Italia. ...

