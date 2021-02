Boxe | Bob Arum prepara il rientro di Lomachenko

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Bobsta pensando di riportare sul ring Vasily, l’avversario pensato è Masayoshi Nakatani. Dopo la sconfitta di Ottobre ad opera di Teofimo Lopez e l’intervento chirurgico alla spalla destra il ritorno di Loma potrebbe avvenire all’inizio dell’estate per rivendicare il trono dei pesi leggeri e verificare se la condizione fisica sia al 100%. Nakatani è un avversario molto valido, nel Giugno 2019 lo stesso Lopez ha faticato per ottenere la vittoria, arrivata al 12 esimo round per decisione dei giudici, ma la differenza di punteggio non è stata così accentuata. Quindi se il pugile ucraino non dovesse essere nella sua miglior condizione il match potrebbe diventare molto insidioso per lui. Il boss della Top Rank ha dichiarato: “abbiamo parlato con. Stiamo cercando un accordo per inizio estate. Lui ...