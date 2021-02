Bergamo, contagi in aumento. Zucchi (ATS): “La riapertura scuole incide” (Di venerdì 12 febbraio 2021) "Dopo un periodo di contenimento importante, da fine gennaio è ricominciato un incremento della curva con 180 nuovi casi odierni (131 in media negli ultimi sette giorni); stiamo tornando a una situazione da fine novembre". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 febbraio 2021) "Dopo un periodo di contenimento importante, da fine gennaio è ricominciato un incremento della curva con 180 nuovi casi odierni (131 in media negli ultimi sette giorni); stiamo tornando a una situazione da fine novembre". L'articolo .

Fabrieva : RT @MaurChiur: A #Bergamo quasi 200 contagi il doppio di una settimana fa; a #Brescia 795 casi in un giorno. Siamo sicuri che ci è chiaro c… - Bizzaalex : RT @MaurChiur: A #Bergamo quasi 200 contagi il doppio di una settimana fa; a #Brescia 795 casi in un giorno. Siamo sicuri che ci è chiaro c… - AmoBergamo : #Bergamo Arcene, boom di contagi e sospetto focolaio di variante inglese: il sindaco chiude le scuole - RFanciola : RT @MaurChiur: A #Bergamo quasi 200 contagi il doppio di una settimana fa; a #Brescia 795 casi in un giorno. Siamo sicuri che ci è chiaro c… - BrunoMaggi : RT @MaurChiur: A #Bergamo quasi 200 contagi il doppio di una settimana fa; a #Brescia 795 casi in un giorno. Siamo sicuri che ci è chiaro c… -