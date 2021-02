Banca Popolare del Frusinate, risultato netto d’esercizio 2020 a 8,3 milioni di euro (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Banca Popolare del Frusinate chiude il 2020 con una raccolta diretta in aumento del 12,73% rispetto alla fine del 2019, continuando “il proprio percorso di crescita in maniera equilibrata registrando un costante incremento delle masse nonostante il difficile contesto competitivo e il perdurare della criticità del quadro congiunturale”, si legge in una nota. Gli impieghi economici netti a clientela sono in aumento del 18,38%, i crediti deteriorati sono pari al 4,31% degli impieghi, mentre le sofferenze nette ammontano all’1,05% degli impieghi. Il margine d’intermediazione si attesta a 30 milioni di euro, in crescita del 15,91% rispetto al 2019. Il risultato netto dell’esercizio ammonta a 8,3 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) –delchiude ilcon una raccolta diretta in aumento del 12,73% rispetto alla fine del 2019, continuando “il proprio percorso di crescita in maniera equilibrata registrando un costante incremento delle masse nonostante il difficile contesto competitivo e il perdurare della criticità del quadro congiunturale”, si legge in una nota. Gli impieghi economici netti a clientela sono in aumento del 18,38%, i crediti deteriorati sono pari al 4,31% degli impieghi, mentre le sofferenze nette ammontano all’1,05% degli impieghi. Il margine d’intermediazione si attesta a 30di, in crescita del 15,91% rispetto al 2019. Ildell’esercizio ammonta a 8,3di ...

