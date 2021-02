Antartide, ENEA: rientra in Italia il contingente della missione 2020-21 (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Con la chiusura della stazione “Mario Zucchelli” e il rientro in Italia del personale della spedizione 2020-21 si è conclusa la 36a campagna estiva del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca e attuato dall’ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle spedizioni e dal CNR per la programmazione e coordinamento scientifico. Il termine della campagna estiva segna l’inizio, presso la stazione italo-francese “Concordia”, della campagna invernale, giunta alla 17esima edizione. Fino al prossimo novembre 2021, 12 persone – di cui 6 Italiani del PNRA, 5 francesi dell’Istituto polare francese “Paul Emile Victor” (IPEV) e 1 medico dell’Agenzia Spaziale ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Con la chiusurastazione “Mario Zucchelli” e il rientro indel personalespedizione-21 si è conclusa la 36a campagna estiva del Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA), finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca e attuato dall’per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle spedizioni e dal CNR per la programmazione e coordinamento scientifico. Il terminecampagna estiva segna l’inizio, presso la stazione italo-francese “Concordia”,campagna invernale, giunta alla 17esima edizione. Fino al prossimo novembre 2021, 12 persone – di cui 6ni del PNRA, 5 francesi dell’Istituto polare francese “Paul Emile Victor” (IPEV) e 1 medico dell’Agenzia Spaziale ...

