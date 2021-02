Ancora un blitz alla “rotonda dello spaccio”: pusher aggredisce carabinieri e finisce in cella (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ennesimo arresto alla “rotonda dello spaccio”, situata nel Casertano su viale Carlo III, nel tratto che attraversa il comune di San Nicola la Strada, a pochi chilometri dalla Reggia di Caserta. In manette è finito un gambiano di 22 anni, fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, ma già più volte arrestato per spaccio dalle forze dell’ordine sempre alla rotonda, dove l’attività di vendita della droga non si è mai fermata nonostante la pandemia e le restrizioni sulla mobilità individuale. Qualche giorno fa un altro gambiano di 24 anni, noto sempre per spaccio, era stato arrestato dopo un inseguimento dai Falchi della Polizia di Stato che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ennesimo arresto”, situata nel Casertano su viale Carlo III, nel tratto che attraversa il comune di San Nicola la Strada, a pochi chilometri dReggia di Caserta. In manette è finito un gambiano di 22 anni, fermato daidel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, ma già più volte arrestato perdalle forze dell’ordine sempre, dove l’attività di vendita della droga non si è mai fermata nonostante la pandemia e le restrizioni sulla mobilità individuale. Qualche giorno fa un altro gambiano di 24 anni, noto sempre per, era stato arrestato dopo un inseguimento dai Falchi della Polizia di Stato che ...

